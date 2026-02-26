ETV Bharat / Videos

US ट्रेड डील भारतीय किसानों के लिए 'डेथ वारंट', राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा - RAHUL GANDHI ATTACKS GOVERNMENT

राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 10:07 PM IST

1 Min Read
केरल के कन्नूर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसकी मौजूदा नीतियां देश की खेती की बुनियाद को व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रही हैं. पेरावूर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट को भारतीय किसानों के लिए 'डेथ वारंट' बताया. उन्होंने अमेरिका में बड़े पैमाने पर मशीन संबंधित टेक्नोलॉजी से उगाए जाने वाले खेती के सामान के लिए भारतीय बाजार खोलने के फैसले की आलोचना की. कांग्रेस नेता ने इसे 'क्रिमिनल एक्ट' करार दिया. अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बोलते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि, किसी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा एग्रीमेंट करने की हिम्मत नहीं की. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह डील, जिसमें चार महीने की देरी हुई थी, तब साइन की गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर भारतीय नेतृत्व को धमकी दी थी, यह दिखाते हुए कि सत्ता में बैठे लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसानों के हितों की कुर्बानी दे रहे हैं. उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट के असर की तुलना देश की जड़ों को खत्म करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करने से की.

संपादक की पसंद

