केरल के कन्नूर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसकी मौजूदा नीतियां देश की खेती की बुनियाद को व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रही हैं. पेरावूर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट को भारतीय किसानों के लिए 'डेथ वारंट' बताया. उन्होंने अमेरिका में बड़े पैमाने पर मशीन संबंधित टेक्नोलॉजी से उगाए जाने वाले खेती के सामान के लिए भारतीय बाजार खोलने के फैसले की आलोचना की. कांग्रेस नेता ने इसे 'क्रिमिनल एक्ट' करार दिया. अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बोलते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि, किसी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा एग्रीमेंट करने की हिम्मत नहीं की. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह डील, जिसमें चार महीने की देरी हुई थी, तब साइन की गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर भारतीय नेतृत्व को धमकी दी थी, यह दिखाते हुए कि सत्ता में बैठे लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसानों के हितों की कुर्बानी दे रहे हैं. उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट के असर की तुलना देश की जड़ों को खत्म करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करने से की.