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सीजफायर वार्ता के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर हमला - US IRAN CONFLICT

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US attack near Hormuz Strait (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 4:23 PM IST

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यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने सीजफायर वार्ता के बीच होर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही ईरानी बोट्स और बंदर अब्बास क्षेत्र में मिसाइल साइट को निशाना बनाया. अमेरिकी सेना ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म किया जाएगा. दूसरी ओर, ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास इलाके में कई धमाकों की पुष्टि की है. इस बीच QUAD Summit 2026 में शामिल पेनी वोंग ने होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की आजादी को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया की नजरें अब अमेरिका-ईरान समीकरण पर टिकी हैं.

यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने सीजफायर वार्ता के बीच होर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही ईरानी बोट्स और बंदर अब्बास क्षेत्र में मिसाइल साइट को निशाना बनाया. अमेरिकी सेना ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म किया जाएगा. दूसरी ओर, ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास इलाके में कई धमाकों की पुष्टि की है. इस बीच QUAD Summit 2026 में शामिल पेनी वोंग ने होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की आजादी को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया की नजरें अब अमेरिका-ईरान समीकरण पर टिकी हैं.

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