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होर्मुज में बढ़ा तनाव: अमेरिका ने ईरानी रडार साइट्स को बनाया निशाना, जवाब में ईरान ने दागीं मिसाइलें - ISRAEL IRAN WAR

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US strikes Iranian radar sites near Hormuz Strait (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 8:58 PM IST

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होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा किया कि ईरान के चार अटैक ड्रोन मार गिराने के बाद गोरुक और केश्म द्वीप स्थित रडार साइट्स पर हमला किया गया. इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दुश्मन ठिकानों पर मिसाइल हमले का दावा किया. अमेरिका के अनुसार ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर सात बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिन्हें अधिकांशतः निष्क्रिय कर दिया गया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान की मिसाइल क्षमता कमजोर होने का दावा किया, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट इससे अलग तस्वीर पेश कर रही है. इस बीच लेबनान में इजराइली हमलों को लेकर भी क्षेत्रीय तनाव और गहरा गया है.

होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा किया कि ईरान के चार अटैक ड्रोन मार गिराने के बाद गोरुक और केश्म द्वीप स्थित रडार साइट्स पर हमला किया गया. इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दुश्मन ठिकानों पर मिसाइल हमले का दावा किया. अमेरिका के अनुसार ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर सात बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिन्हें अधिकांशतः निष्क्रिय कर दिया गया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान की मिसाइल क्षमता कमजोर होने का दावा किया, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट इससे अलग तस्वीर पेश कर रही है. इस बीच लेबनान में इजराइली हमलों को लेकर भी क्षेत्रीय तनाव और गहरा गया है.

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