होर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के झंडे वाले एक व्यावसायिक जहाज पर कथित ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, निशाने पर मिसाइल भंडारण केंद्र, ड्रोन ठिकाने और तटीय रडार सिस्टम रहे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कड़े परिणामों की चेतावनी दी थी. यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में दोनों देशों के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी थी. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सीजफायर का उल्लंघन है या फिर पश्चिम एशिया में तनाव का एक नया दौर शुरू हो गया है. पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर दुनिया की नजर बनी हुई है.