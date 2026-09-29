'पड़ोसी देश से फैलने वाले आतंकवाद पर अमेरिका के रूख से भारत के साथ संबंधों पर पड़ा असर', बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि पड़ोसी देश से फैलने वाला आतंकवाद भारत की मुख्य चिंताओं में से एक है और अगर नई दिल्ली के सहयोगी इसे पूरी तरह नहीं समझते हैं, तो इससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ता है. उन्होंने यह बात वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते संबंधों के बीच भारत-अमेरिका संबंधों का जिक्र करते हुए कही. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का हाई-लेवल सोमवार को खत्म हुआ. इसके बाद, विदेश मंत्री ने एशिया सोसाइटी में आयोजित एक खास बातचीत में भारतीय-अमेरिकी समुदाय और प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों तथा नीति विशेषज्ञों को संबोधित किया.