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अमेरिकी विदेश मंत्री बोले- भारत के साथ जल्द स्थायी व्यापार समझौता, ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप करेंगे बड़ा ऐलान - US INDIA STRATEGIC PARTNERSHIP

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"भारत के साथ जल्द स्थायी व्यापार समझौता" (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 8:52 PM IST

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अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों भारत दौरे पर हैं. रविवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को संकेत दिया कि ईरान से जुड़े मौजूदा राजनयिक प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक समझौते को लेकर जल्दी ही कोई घोषणा हो सकती है. रुबियो ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर कोई भी संभावित सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान चर्चा के तहत प्रस्तावित ढांचे को स्वीकार करे और उसका पालन करे. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों भारत दौरे पर हैं. रविवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को संकेत दिया कि ईरान से जुड़े मौजूदा राजनयिक प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक समझौते को लेकर जल्दी ही कोई घोषणा हो सकती है. रुबियो ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर कोई भी संभावित सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान चर्चा के तहत प्रस्तावित ढांचे को स्वीकार करे और उसका पालन करे. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

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मार्को रुबियो का भारत दौरा
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