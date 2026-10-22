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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का जामनगर दौरा खत्म, अनंत अंबानी खुद उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए

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रुबियो का जामनगर दौरा खत्म (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2026 at 3:10 PM IST

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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की गुजरात के जामनगर की यात्रा खत्म हो गई है. किसी भी देश के विदेश मंत्री की जामनगर की ये पहली यात्रा थी. इस दौरे के दौरान मार्को रुबियो ने रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी सिस्टम को समझा. ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है. इस रिफाइनरी परिसर में अमेरिकी विदेश मंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई. खबरों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका के टेक्सास में स्थित एक तेल रिफाइनरी में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही है. इस लिहाजा से मार्को रुबियो की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणामों वाली साबित हुई. ये दौरा न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक और राजनयिक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा. स्थानीय प्रशासन और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके लिए विशेष तैयारियां की थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.  

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की गुजरात के जामनगर की यात्रा खत्म हो गई है. किसी भी देश के विदेश मंत्री की जामनगर की ये पहली यात्रा थी. इस दौरे के दौरान मार्को रुबियो ने रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी सिस्टम को समझा. ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है. इस रिफाइनरी परिसर में अमेरिकी विदेश मंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई. खबरों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका के टेक्सास में स्थित एक तेल रिफाइनरी में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही है. इस लिहाजा से मार्को रुबियो की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणामों वाली साबित हुई. ये दौरा न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक और राजनयिक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा. स्थानीय प्रशासन और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके लिए विशेष तैयारियां की थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.  

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