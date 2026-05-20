अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 से 26 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे. अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस दौरान वे नई दिल्ली के अलावा कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे. उनकी भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया ऊर्जा संकट, चीन की बढ़ती ताकत और बदलते वैश्विक समीकरणों का सामना कर रही है. माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका रक्षा तकनीक, ऊर्जा सप्लाई और रणनीतिक साझेदारी को लेकर बड़े फैसलों पर बातचीत कर सकते हैं. भारत आने से पहले रुबियो NATO विदेश मंत्रियों की बैठक और आर्कटिक देशों के नेताओं के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस यात्रा को भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.