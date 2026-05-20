भारत दौरे पर आ रहे US विदेश मंत्री मार्को रुबियो…रक्षा, ऊर्जा और ट्रेड पर होगी बड़ी बातचीत - MARCO RUBIO INDIA VISIT
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Published : May 20, 2026 at 4:59 PM IST
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 से 26 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे. अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस दौरान वे नई दिल्ली के अलावा कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे. उनकी भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया ऊर्जा संकट, चीन की बढ़ती ताकत और बदलते वैश्विक समीकरणों का सामना कर रही है. माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका रक्षा तकनीक, ऊर्जा सप्लाई और रणनीतिक साझेदारी को लेकर बड़े फैसलों पर बातचीत कर सकते हैं. भारत आने से पहले रुबियो NATO विदेश मंत्रियों की बैठक और आर्कटिक देशों के नेताओं के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस यात्रा को भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 से 26 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे. अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस दौरान वे नई दिल्ली के अलावा कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे. उनकी भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया ऊर्जा संकट, चीन की बढ़ती ताकत और बदलते वैश्विक समीकरणों का सामना कर रही है. माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका रक्षा तकनीक, ऊर्जा सप्लाई और रणनीतिक साझेदारी को लेकर बड़े फैसलों पर बातचीत कर सकते हैं. भारत आने से पहले रुबियो NATO विदेश मंत्रियों की बैठक और आर्कटिक देशों के नेताओं के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस यात्रा को भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.