अमेरिका ने उन दोनों पायलटों को सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर निकाल लिया, जिनका विमान ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. ईरान ने इस विमान को मार गिराने का दावा किया था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पायलटों को सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी दी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान द्वारा लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने के बाद से लापता एक अमेरिकी सैन्यकर्मी को बचा लिया गया है. अपने बयान में ट्रंप ने घोषणा की, "हमने उसे ढूंढ लिया! मेरे प्यारे अमेरिकी नागरिकों, पिछले कुछ घंटों में, अमेरिकी सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को अंजाम दिया है… मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वह अब सुरक्षित और स्वस्थ है!"