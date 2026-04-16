ETV Bharat / Videos

अमेरिका का तेल के प्रतिबंध पर छूट बढ़ाने से इनकार, क्या होगा भारत पर असर ? - US RULES OUT RENEWAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमेरिका का तेल के प्रतिबंध पर छूट बढ़ाने से इनकार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 16, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका ने बुधवार को रूसी और ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों से और छूट देने ने इनकार कर दिया. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया.5 मार्च को अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए प्रतिबंधों से छूट दी थी. यूक्रेन युद्ध के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदने की परमिशन मिल गई. कुछ दिनों बाद अमेरिका ने इस छूट को कुछ अन्य देशों के लिए भी बढ़ा दिया. प्रतिबंधों से मिली यह छूट 11 अप्रैल को अप्रैल को खत्म हो गई है.अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से इस समय अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार में अस्थिरता है...हालाँकि... अस्थायी संघर्ष-विराम ने बाज़ार को कुछ स्थिर किया है. लेकिन दाम अभी भी बढ़े हुए हैं.ऐसे में ये सवाल उठता है कि अमेरिका के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा. क्या एक बार फिर भारत में तेल की किल्लत हो सकती है.क्योंकि भारत अपनी 90 फीसदी ऊर्जा जरुरतों के लिए आयात पर निर्भर है.

अमेरिका ने बुधवार को रूसी और ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों से और छूट देने ने इनकार कर दिया. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया.5 मार्च को अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए प्रतिबंधों से छूट दी थी. यूक्रेन युद्ध के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदने की परमिशन मिल गई. कुछ दिनों बाद अमेरिका ने इस छूट को कुछ अन्य देशों के लिए भी बढ़ा दिया. प्रतिबंधों से मिली यह छूट 11 अप्रैल को अप्रैल को खत्म हो गई है.अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से इस समय अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार में अस्थिरता है...हालाँकि... अस्थायी संघर्ष-विराम ने बाज़ार को कुछ स्थिर किया है. लेकिन दाम अभी भी बढ़े हुए हैं.ऐसे में ये सवाल उठता है कि अमेरिका के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा. क्या एक बार फिर भारत में तेल की किल्लत हो सकती है.क्योंकि भारत अपनी 90 फीसदी ऊर्जा जरुरतों के लिए आयात पर निर्भर है.

For All Latest Updates

TAGGED:

US RULES OUT RENEWAL
EXEMPTION FROM SANCTIONS
रूसी ईरानी तेल प्रतिबंध छूट
अमेरिका ईरान युद्ध
US RULES OUT RENEWAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

अमेरिका के रक्षा मंत्री की ईरान को धमकी

अमेरिका के रक्षा मंत्री की ईरान को धमकी, बोले- हमले पहले से ज्यादा जोर से हमले करेंगे, पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ फिर से तैयार

April 16, 2026 at 11:09 PM IST
चीन बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर

अमेरिका को पीछे छोड़ चीन बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, लेकिन रिकॉर्ड $112.16 बिलियन का व्यापार घाटा

April 16, 2026 at 10:56 PM IST
महिला आरक्षण पर लोकसभा में घमासान

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 3 विधेयक पेश, पीएम मोदी बोले- जो आज विरोध करेगा, उसे लंबे समय तक कीमत चुकानी होगी

April 16, 2026 at 10:05 PM IST
अप्रैल महीने में जून जैसी गर्मी

देश में लू जैसी गर्म हवाओं की दस्तक... अप्रैल महीने में जून जैसी गर्मी

April 16, 2026 at 10:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.