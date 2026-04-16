अमेरिका ने बुधवार को रूसी और ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों से और छूट देने ने इनकार कर दिया. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया.5 मार्च को अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए प्रतिबंधों से छूट दी थी. यूक्रेन युद्ध के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदने की परमिशन मिल गई. कुछ दिनों बाद अमेरिका ने इस छूट को कुछ अन्य देशों के लिए भी बढ़ा दिया. प्रतिबंधों से मिली यह छूट 11 अप्रैल को अप्रैल को खत्म हो गई है.अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से इस समय अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार में अस्थिरता है...हालाँकि... अस्थायी संघर्ष-विराम ने बाज़ार को कुछ स्थिर किया है. लेकिन दाम अभी भी बढ़े हुए हैं.ऐसे में ये सवाल उठता है कि अमेरिका के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा. क्या एक बार फिर भारत में तेल की किल्लत हो सकती है.क्योंकि भारत अपनी 90 फीसदी ऊर्जा जरुरतों के लिए आयात पर निर्भर है.