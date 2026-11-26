अमेरिका ने भारत और चीन समेत कई देशों पर नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है. ट्रंप प्रशासन चीनी सामानों पर टैरिफ में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है.

चीन के कुछ सामानों पर पहले से मौजूद आयात शुल्क पर 20 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे कुल शुल्क दर बढ़कर 45 प्रतिशत हो जाएगी. चीन की तरह वियतनाम पर भी 20 प्रतिशत की दर लागू होगी. दूसरे देशों पर ये दरें 10 प्रतिशत से 18 फीसदी के बीच हैं. चीन ने हमेशा अमेरिकी टैरिफ का विरोध किया है.

नए टैरिफ का सामना करने वाले अन्य देशों में बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं.

अमेरिका के नए टैरिफ का मकसद उन अर्थव्यवस्थाओं को झटका देना है, जो सब्सिडी देकर अपने यहां उत्पादन को बढ़ावा देते हैं. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इसके कारण अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ता है.

ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इन देशों की वजह से अमेरिका में कम कीमत वाले सामानों की बाढ़ आ गई है. इससे सलाना व्यापार घाटा बढकर एक ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया है.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ये टैरिफ अभी केवल एक प्रस्ताव के चरण में हैं और इन्हें कब लागू किया जाएगा, इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई है. नए टैरिफ का उद्देश्य उस राजस्व की भरपाई करना भी है, जो फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कम हो गया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रंप प्रशासन सभी उत्पादों पर टैरिफ लगाने के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित नहीं कर सकते.