भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका! अमेरिका ने H-1B वीजा पर 1.03 लाख डॉलर अतिरिक्त फीस का रखा प्रस्ताव - H1B VISA
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Published : August 25, 2026 at 7:37 PM IST
अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीय नागरिकों को एक बड़ा झटका लग सकता है. अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने सालाना निर्धारित सीमा के तहत आने वाले H-1B वीजा आवेदनों पर 1,03,265 डॉलर (लगभग 86 लाख रुपये से अधिक) का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है. यह नियम रेगुलर कैप (65,000) और मास्टर डिग्री कैप (20,000) दोनों तरह के आवेदनों पर लागू होगा.
हालांकि, विश्वविद्यालय, सरकारी रिसर्च निकाय और गैर-लाभकारी संस्थान इस अतिरिक्त फीस से मुक्त रहेंगे. इस प्रस्ताव पर अगले 30 दिनों के भीतर जनता से राय मांगी गई है, जिसके बाद अंतिम नियम जारी किया जाएगा. अगर यह नियम लागू होता है, तो कंपनियों के लिए कुशल विदेशी कर्मचारियों को हायर करना बेहद महंगा हो जाएगा. जिसका सबसे बड़ा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ना तय है.
अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीय नागरिकों को एक बड़ा झटका लग सकता है. अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने सालाना निर्धारित सीमा के तहत आने वाले H-1B वीजा आवेदनों पर 1,03,265 डॉलर (लगभग 86 लाख रुपये से अधिक) का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है. यह नियम रेगुलर कैप (65,000) और मास्टर डिग्री कैप (20,000) दोनों तरह के आवेदनों पर लागू होगा.
हालांकि, विश्वविद्यालय, सरकारी रिसर्च निकाय और गैर-लाभकारी संस्थान इस अतिरिक्त फीस से मुक्त रहेंगे. इस प्रस्ताव पर अगले 30 दिनों के भीतर जनता से राय मांगी गई है, जिसके बाद अंतिम नियम जारी किया जाएगा. अगर यह नियम लागू होता है, तो कंपनियों के लिए कुशल विदेशी कर्मचारियों को हायर करना बेहद महंगा हो जाएगा. जिसका सबसे बड़ा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ना तय है.