ETV Bharat / Videos

एक-दो साल में भारत दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, पीएम मोदी-ट्रंप की दोस्ती को बताया सच्ची - US AMBASSADOR SERGIO GOR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 10:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले एक-दो साल में भारत का दौरा कर सकते हैं, ये बात अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कही है. उन्होंने  पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती को सच्ची बताया. सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत का पद संभालते हुए  ट्रेड डील को लेकर कहा कि इस पर बातचीत बुधवार को होगी. भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है. इसलिए इसे फिनिश लाइन तक पहुंचाना आसान काम नहीं है. लेकिन हम वहां पहुंचने के लिए पक्के इरादे वाले हैं और हालांकि ट्रेड हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है. सर्जियो गोर ने जानकारी दी कि भारत को अगले महीने Pax Silica में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा. अमेरिका ने पिछले महीने ही Pax Silica पहल को लॉन्च किया है. जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स, AI डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर सहित कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए सप्लाई चेन बनाना है. इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और इजराइल शामिल हो चुके हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले एक-दो साल में भारत का दौरा कर सकते हैं, ये बात अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कही है. उन्होंने  पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती को सच्ची बताया. सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत का पद संभालते हुए  ट्रेड डील को लेकर कहा कि इस पर बातचीत बुधवार को होगी. भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है. इसलिए इसे फिनिश लाइन तक पहुंचाना आसान काम नहीं है. लेकिन हम वहां पहुंचने के लिए पक्के इरादे वाले हैं और हालांकि ट्रेड हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है. सर्जियो गोर ने जानकारी दी कि भारत को अगले महीने Pax Silica में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा. अमेरिका ने पिछले महीने ही Pax Silica पहल को लॉन्च किया है. जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स, AI डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर सहित कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए सप्लाई चेन बनाना है. इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और इजराइल शामिल हो चुके हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

US AMBASSADOR SERGIO GOR
US AMBASSADOR
INDIA US TIES
PM MODI TRUMP RELATIONS
US AMBASSADOR SERGIO GOR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

The PSLV-C-62 rocket deviated from path

16 सैटलाइट को ले जा रहा रॉकेट PSLV-C-62 पाथ से भटका, सभी सैटलाइट नष्ट, इसरो कर रहा डेटा का विश्लेषण

January 12, 2026 at 10:31 PM IST
German Chancellor India visit

दो दिन के भारत दौरे पर जर्मन चांसलर, अहमदाबाद में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर फोकस

January 12, 2026 at 9:51 PM IST
सेना के जवानों ने की फायरिंग

सरहद पर भारतीय क्षेत्र में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना के जवानों ने की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

January 12, 2026 at 8:36 PM IST
खुद को बताया वेनेजुएला का 'एक्टिंग प्रेसिडेंट'

ट्रंप की 'ट्रू सोशल' पोस्ट से सनसनी, खुद को बताया वेनेजुएला का 'एक्टिंग प्रेसिडेंट', बड़ा सवाल- अंतरिम सरकार का क्या होगा?

January 12, 2026 at 5:58 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.