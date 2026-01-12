अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले एक-दो साल में भारत का दौरा कर सकते हैं, ये बात अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कही है. उन्होंने पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती को सच्ची बताया. सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत का पद संभालते हुए ट्रेड डील को लेकर कहा कि इस पर बातचीत बुधवार को होगी. भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है. इसलिए इसे फिनिश लाइन तक पहुंचाना आसान काम नहीं है. लेकिन हम वहां पहुंचने के लिए पक्के इरादे वाले हैं और हालांकि ट्रेड हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है. सर्जियो गोर ने जानकारी दी कि भारत को अगले महीने Pax Silica में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा. अमेरिका ने पिछले महीने ही Pax Silica पहल को लॉन्च किया है. जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स, AI डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर सहित कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए सप्लाई चेन बनाना है. इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और इजराइल शामिल हो चुके हैं.