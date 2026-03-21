क्या जल्द खत्म हो जाएगा मध्य-पूर्व का संकट? क्या दुनिया को जल्द मिलने वाला है एनर्जी क्राइसिस से छुटकारा? ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के 22वें दिन ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अभियानों को धीरे-धीरे खत्म करने की बात कही है. ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं और इसलिए हम मध्य-पू्र्व में अपने मिलिट्री प्रयासों को समेटने पर विचार कर रहे हैं.

एक तरफ ट्रंप मध्य पूर्व सैन्य में सैन्य अभियानों को कम करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो उस क्षेत्र में और ज्यादा युद्धपोतों और मरीन सैनिकों की तैनाती भी कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बातचीत तो चाहता है लेकिन सीजफायर नहीं. ट्रंप ने ये भी कहा कि वो किसी भी समय खर्ग द्वीप को पूरी तरह नष्ट कर सकता है. उधर, ईरान ने अपने हमले के दायरे को बढ़ाने की धमकी दी है. उसने दुनियाभर के पर्यटक स्थलों और मनोरंजन केंद्रों पर हमले की बात कही है.