ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ अब हाल के वर्षों के सबसे महंगे ऑपरेशनों में गिना जा रहा है. कांग्रेस रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों में अमेरिका के करीब 42 लड़ाकू विमान और ड्रोन क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा आगे बदल सकता है क्योंकि कई जानकारियां अभी गोपनीय हैं और युद्ध से जुड़े आकलन जारी हैं. पेंटागन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयानों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जुड़े अभियानों पर अमेरिका अब तक लगभग 29 अरब डॉलर खर्च कर चुका है. इसमें सैन्य उपकरणों की मरम्मत, रिप्लेसमेंट और ऑपरेशन लागत शामिल है.