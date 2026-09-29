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ईरान को अमेरिका की शर्त, कहा- परमाणु मसले पर आगे बढ़े तो ट्रंप प्रतिबंधों के राहत के लिए तैयार

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ईरान को अमेरिका की शर्त (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 3:51 PM IST

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अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने और फाइनल डील के रुके हुए फंड को जारी करने को लेकर बड़ी बात कही है. एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर तेहरान परमाणु मसले पर ठोस ऑफर दे तो ट्रंप प्रशासन प्रतिबंधों से राहत देने के लिए तैयार हैं. अधिकारी ने ये भी कहा कि मीडिएटर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ये भी साफ किया कि जब तक परमाणु मुद्दों को सुलझाया नहीं जाता, तब तक कोई डील नहीं होगी. इससे पहले ट्रंप ने ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के नए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया दिया और कहा कि ये उन्हें मंजूर नहीं है. ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ईरान को कोई छूट ऑफर की. ट्रंप का ये बयान तब आया जब ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि तेहरान ने संकट को हल करने और जरूरी शिपिंग लेन को फिर से खोलने के लिए एक सही और लॉजिकल प्लान पेश किया है. पिछले हफ्ते 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर अराघची ने सात दिन का एक प्रपोजल बताया. इस प्रपोजल के मुताबिक, अगर वॉशिंगटन कुछ शर्तें पूरी करता है, तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देगा.  

अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने और फाइनल डील के रुके हुए फंड को जारी करने को लेकर बड़ी बात कही है. एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर तेहरान परमाणु मसले पर ठोस ऑफर दे तो ट्रंप प्रशासन प्रतिबंधों से राहत देने के लिए तैयार हैं. अधिकारी ने ये भी कहा कि मीडिएटर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ये भी साफ किया कि जब तक परमाणु मुद्दों को सुलझाया नहीं जाता, तब तक कोई डील नहीं होगी. इससे पहले ट्रंप ने ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के नए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया दिया और कहा कि ये उन्हें मंजूर नहीं है. ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ईरान को कोई छूट ऑफर की. ट्रंप का ये बयान तब आया जब ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि तेहरान ने संकट को हल करने और जरूरी शिपिंग लेन को फिर से खोलने के लिए एक सही और लॉजिकल प्लान पेश किया है. पिछले हफ्ते 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर अराघची ने सात दिन का एक प्रपोजल बताया. इस प्रपोजल के मुताबिक, अगर वॉशिंगटन कुछ शर्तें पूरी करता है, तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देगा.  

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