ईरान पर बढ़ा अमेरिकी दबाव, मिडिल ईस्ट में तैनात 15 युद्धपोत - DONALD TRUMP IRAN TENSION
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Published : April 14, 2026 at 4:34 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं. USS अब्राहम लिंकन सहित कम से कम 15 अमेरिकी युद्धपोत क्षेत्र में तैनात हैं, जो ईरान के बंदरगाहों की संभावित समुद्री नाकाबंदी में हिस्सा ले सकते हैं. पाकिस्तान में हुई बातचीत के विफल होने के बाद यह कदम उठाया गया है. ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे और एनरिच्ड यूरेनियम वापस लिया जाएगा. जेडी वेंस के मुताबिक, ईरान फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है. सीजफायर के बावजूद ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात और गंभीर हो सकते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं. USS अब्राहम लिंकन सहित कम से कम 15 अमेरिकी युद्धपोत क्षेत्र में तैनात हैं, जो ईरान के बंदरगाहों की संभावित समुद्री नाकाबंदी में हिस्सा ले सकते हैं. पाकिस्तान में हुई बातचीत के विफल होने के बाद यह कदम उठाया गया है. ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे और एनरिच्ड यूरेनियम वापस लिया जाएगा. जेडी वेंस के मुताबिक, ईरान फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है. सीजफायर के बावजूद ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात और गंभीर हो सकते हैं.