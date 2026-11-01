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US Midterm Elections 2026: दांव पर ट्रंप की साख ?, क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स?

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US Midterm Elections 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2026 at 8:11 PM IST

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3 नवंबर को होने वाले अमेरिका के मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक साख, कांग्रेस (वहां की संसद) पर रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण और उनकी घरेलू व विदेश नीति को मिल रहे जनसमर्थन की परीक्षा लेंगे. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (लोकसभा जैसी) की सभी 435 सीटों और सीनेट (राज्यसभा जैसी) की 35 सीटों पर मुकाबला है. इन चुनावों के नतीजे ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी दो सालों में वॉशिंगटन के राजनीतिक संतुलन को तय करेंगे. मुख्य सवाल यह है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी संसद में अपना बहुमत बचा पाएगी या फिर सरकार से जनता की नाराजगी का फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलेगा. अगर डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी एक सदन में जीत जाती है, तो वह ट्रंप के कानूनों को पास होने से रोकेगी, उनकी सरकार पर जांच-परख बढ़ाएगी और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगी.

3 नवंबर को होने वाले अमेरिका के मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक साख, कांग्रेस (वहां की संसद) पर रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण और उनकी घरेलू व विदेश नीति को मिल रहे जनसमर्थन की परीक्षा लेंगे. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (लोकसभा जैसी) की सभी 435 सीटों और सीनेट (राज्यसभा जैसी) की 35 सीटों पर मुकाबला है. इन चुनावों के नतीजे ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी दो सालों में वॉशिंगटन के राजनीतिक संतुलन को तय करेंगे. मुख्य सवाल यह है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी संसद में अपना बहुमत बचा पाएगी या फिर सरकार से जनता की नाराजगी का फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलेगा. अगर डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी एक सदन में जीत जाती है, तो वह ट्रंप के कानूनों को पास होने से रोकेगी, उनकी सरकार पर जांच-परख बढ़ाएगी और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगी.

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