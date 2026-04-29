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अमेरिकी नौसैनिकों ने अरब सागर में जहाज पर धावा बोला, ईरान की ओर जाने का था संदेह - US MARINES BOARD SHIP

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अमेरिकी नौसैनिकों ने अरब सागर में जहाज पर धावा बोला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 10:21 PM IST

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अमेरिकी सैनिकों ने अरब सागर में एक कॉमर्शियल जहाज पर धावा बोल दिया.उन्हें संदेह था कि जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका द्वारा लगाए गए नाकाबंदी का उल्लंघन कर ईरान जा रहा था. अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि जहाज एम/वी ब्लू स्टार III की तलाशी ली गई और यह पुष्टि होने के बाद उसे छोड़ दिया गया. वह किसी ईरानी बंदरगाह की ओर नहीं जा रहा था. 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका-ईजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज स्ट्रेट का मार्ग प्रभावित हुआ है. जिसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट हिल गया है.नाकाबंदी की वजह से इस इलाके के बंदरगाहों पर जहाज लंगर डाल डाले खड़े हैं. समुद्री यातायात निगरानी वेबसाइटों के अनुसार, एम/वी ब्लू स्टार III कोमोरोस के ध्वज के तहत चलने वाला एक कंटेनर जहाज है और यह ओमान के सोहार बंदरगाह की ओर जा रहा था. 

अमेरिकी सैनिकों ने अरब सागर में एक कॉमर्शियल जहाज पर धावा बोल दिया.उन्हें संदेह था कि जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका द्वारा लगाए गए नाकाबंदी का उल्लंघन कर ईरान जा रहा था. अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि जहाज एम/वी ब्लू स्टार III की तलाशी ली गई और यह पुष्टि होने के बाद उसे छोड़ दिया गया. वह किसी ईरानी बंदरगाह की ओर नहीं जा रहा था. 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका-ईजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज स्ट्रेट का मार्ग प्रभावित हुआ है. जिसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट हिल गया है.नाकाबंदी की वजह से इस इलाके के बंदरगाहों पर जहाज लंगर डाल डाले खड़े हैं. समुद्री यातायात निगरानी वेबसाइटों के अनुसार, एम/वी ब्लू स्टार III कोमोरोस के ध्वज के तहत चलने वाला एक कंटेनर जहाज है और यह ओमान के सोहार बंदरगाह की ओर जा रहा था. 

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