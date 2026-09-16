अमेरिका के लॉस एंजिल्स में NBC न्यूज़ का हेलिकॉप्टर क्रैश, लाइव कवरेज के दौरान बड़ा हादसा; पायलट-जर्नलिस्ट समेत 3 की मौत

अमेरिका (USA) के लॉस एंजिल्स से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहाँ मंगलवार शाम को लाइव कवरेज कर रहा NBC न्यूज़ का एक हेलिकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया. इस भयंकर हादसे में हेलिकॉप्टर के पायलट जॉर्ज मार्सिनिव, फोटो जर्नलिस्ट एलियाना मोरेनो और जमीन पर मौजूद एक शख्स सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह हेलिकॉप्टर लॉस एंजिल्स में एक बस और SUV की टक्कर (जिसमें 2 लोगों की जान गई थी) की कवरेज कर रहा था. तभी सैन फर्नांडो वैली इलाके में यह पार्किंग में जा गिरा और इसमें भीषण आग लग गई. हादसे की भयावहता को देखते हुए NBC ने अपनी लाइव कवरेज तुरंत रोक दी. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) और FAA ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है. लॉस एंजिल्स हेलिकॉप्टर क्रैश की पूरी कवरेज जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.