अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश, 105 अमेरिकी सांसदों ने FBI से की फेडरल हेट क्राइम जांच की मांग

अमेरिका के इलिनोइस स्थित हिंदू मंदिर पर सामूहिक गोलीबारी की साजिश का मामला गर्माता जा रहा है। भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में करीब 105 अमेरिकी सांसदों ने एफबीआई (FBI) डायरेक्टर को पत्र लिखकर इस घटना की संभावित फेडरल हेट क्राइम के रूप में व्यापक जांच करने की मांग की है। यह घटना तब सामने आई जब आरोपी एलेक्जेंड्रोस पापोराकिस कथित तौर पर ऑरोरा के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में गोलीबारी करने पहुंचा था, लेकिन हथियार खराब होने के कारण वह भाग गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सांसदों ने दक्षिण एशियाई समुदायों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बढ़ते नफरत भरे संदेशों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एफबीआई से आरोपी के ऑनलाइन संपर्कों, स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर 29 अक्टूबर तक जवाब देने का अनुरोध किया है।