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अमेरिका-इजराइल के हमले से बौखलाया ईरान, जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों में भारी तबाही - US ISRAELI ATTACKS ON IRAN CONTINUE

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अमेरिका-इजराइल के हमले से बौखलाया ईरान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 12:33 PM IST

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ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के 20वें दिन ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब के मारे जाने की खबर है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इस्माइल खतीब की मौत की पुष्टि की है. दो दिनों में ईरान के तीन ताकतवर लोगों की मौत हो चुकी है. इससे पहले इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिज फोर्सेज के प्रमुख गुलामरेजा सुलेमानी मारे गए थे. तीन-तीन ताकतवर लोगों की मौत के बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है. उसने खाड़ी देशों में अपने हमले तेज कर दिए हैं.  

सऊदी अरब के मुताबिक, ईरान ने लाल सागर के किनारे पर स्थित बंदरगाह शहर यानबू में उसकी SAMREF रिफाइनरी को निशाना बनाया. हमले में कितना नुकसान हुआ.. इसका अभी तक आकलन नहीं किया जा सका है. इससे पहले ईरान ने कुवैत की दो रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया था. जिसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई. वहीं, ईरान ने अबु धाबी में हबशान गैस प्लान पर मिसाइलों से हमले किए, जिसके बाद प्लांट को बंद कर दिया गया. वहीं, उसने कतर में फारस की खाड़ी में इनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया. जिससे यहां आग लग गई. ये हमला रास लफान औद्योगिक शहर में हुआ, जिससे प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुंचा. कतर ने खाड़ी देशों में ईरान के हमले की निंदा की. वहीं, इन हमलों में पर सऊदी अरब ने कहा कि ईरान कूटनीति में विश्वास नहीं करता है. ऐसे में सऊदी अरब के पास सैन्य कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित है. 

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के 20वें दिन ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब के मारे जाने की खबर है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इस्माइल खतीब की मौत की पुष्टि की है. दो दिनों में ईरान के तीन ताकतवर लोगों की मौत हो चुकी है. इससे पहले इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिज फोर्सेज के प्रमुख गुलामरेजा सुलेमानी मारे गए थे. तीन-तीन ताकतवर लोगों की मौत के बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है. उसने खाड़ी देशों में अपने हमले तेज कर दिए हैं.  

सऊदी अरब के मुताबिक, ईरान ने लाल सागर के किनारे पर स्थित बंदरगाह शहर यानबू में उसकी SAMREF रिफाइनरी को निशाना बनाया. हमले में कितना नुकसान हुआ.. इसका अभी तक आकलन नहीं किया जा सका है. इससे पहले ईरान ने कुवैत की दो रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया था. जिसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई. वहीं, ईरान ने अबु धाबी में हबशान गैस प्लान पर मिसाइलों से हमले किए, जिसके बाद प्लांट को बंद कर दिया गया. वहीं, उसने कतर में फारस की खाड़ी में इनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया. जिससे यहां आग लग गई. ये हमला रास लफान औद्योगिक शहर में हुआ, जिससे प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुंचा. कतर ने खाड़ी देशों में ईरान के हमले की निंदा की. वहीं, इन हमलों में पर सऊदी अरब ने कहा कि ईरान कूटनीति में विश्वास नहीं करता है. ऐसे में सऊदी अरब के पास सैन्य कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित है. 

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