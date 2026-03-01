इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी हमला किया है. ईरान ने कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है. अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई मारे गए. ईरान के रक्षा मंत्री भी मारे गए हैं. ईरानी सेना के नए प्रमुख अहमद वाहिदी बन गए हैं. संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब - ये सभी देश सीधे तौर पर इजरायल-ईरान युद्ध में घसीटे गए हैं. पश्चिम एशिया आग की लपटों में घिरा है. मिसाइलों और ड्रोन हमलों से वैश्विक वाणिज्य, विमानन, पर्यटन और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.