अमेरिका-इजराइल-ईरान जंग : ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए - US ISRAEL IRAN WAR

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 1, 2026 at 6:30 PM IST

इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी हमला किया है. ईरान ने कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है. अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई मारे गए. ईरान के रक्षा मंत्री भी मारे गए हैं. ईरानी सेना के नए प्रमुख अहमद वाहिदी बन गए हैं. संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब - ये सभी देश सीधे तौर पर इजरायल-ईरान युद्ध में घसीटे गए हैं. पश्चिम एशिया आग की लपटों में घिरा है. मिसाइलों और ड्रोन हमलों से वैश्विक वाणिज्य, विमानन, पर्यटन और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. 

US ISRAEL IRAN WAR
KHAMENEI KILLED
अमेरिका इजराइल ईरान जंग
खामेनेई मारे गए
US ISRAEL IRAN WAR

ETV Bharat Hindi Team

