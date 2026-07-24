ETV Bharat / Videos

ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रम्प की धमकी के बाद ईरान ने US सैन्य ठिकानों पर दागे ड्रोन! - ABBAS ARAGHCHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Donald Trump statement on Iran attack, (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 1:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और बस अंतिम फैसले का इंतजार है. इसके जवाब में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है.

इस बीच, ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयर बेस और जॉर्डन के मुवाफ्फाक सल्ती एयर बेस पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं. वहीं, हालात की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि ईरान ने ब्रिटिश ठिकानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है. मध्य पूर्व के इस गहराते संकट और ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और बस अंतिम फैसले का इंतजार है. इसके जवाब में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है.

इस बीच, ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयर बेस और जॉर्डन के मुवाफ्फाक सल्ती एयर बेस पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं. वहीं, हालात की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि ईरान ने ब्रिटिश ठिकानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है. मध्य पूर्व के इस गहराते संकट और ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMP IRAN DRONE ATTACK
MIDDLE EAST CRISIS
IRGC
ABBAS ARAGHCHI
US IRAN WAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Sonam Wangchuk ends 26 days hunger strike

26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने क्यों खत्म की भूख हड़ताल? सरकार ने ऐसा क्या भरोसा दिया कि टूट गया अनशन?

July 24, 2026 at 1:01 PM IST
SONAM WANGCHUK ENDS HUNGER STRIKE AFTER 26 DAY

26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, JP Nadda ने पिलाया जूस; जानें किन शर्तों पर बनी बात

July 24, 2026 at 1:00 PM IST
PM MODI MIDNIGHT VIDEO MESSAGE ON NEET PAPER LEAK

रात 12 बजे पीएम मोदी का छात्रों को संदेश, 'पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून, जल्द आएगा बिल!'

July 24, 2026 at 12:20 PM IST
मुंबई में 900 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज

मुंबई में 900 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज, व्हाट्सएप पर नोटिस भेज रही पुलिस

July 23, 2026 at 11:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.