अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिकी सेना (CENTCOM) ने लगातार 10वीं रात दक्षिणी ईरान के सीरिक, बंदर अब्बास, और चाबहार समेत कई इलाकों में मिसाइल और एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाते हुए भीषण हवाई हमले किए हैं. इसके जवाब में, ईरान ने कुवैत के कैंप अरिफजान में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर HIMARS सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया है. इस बीच, यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ लाल सागर (बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट) में समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है. हालांकि, इन लगातार हमलों के बीच अमेरिका और ईरान में मध्यस्थता की खबरों के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) की कीमतों में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है.