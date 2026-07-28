ट्रम्प की चेतावनी के बीच ईरान का इराक पर बड़ा ड्रोन अटैक; अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास गूंजे धमाके! - US IRAN TENSION
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Published : July 28, 2026 at 12:40 PM IST
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात अभी भी बने हुए हैं. एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए ईरान के साथ बातचीत चल रही है और अच्छे नतीजों की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने उत्तरी इराक के एरबिल, सोरान और खालिफान इलाकों में बड़े ड्रोन हमले कर दिए हैं.
एरबिल में 7 जोरदार धमाके सुने गए, जिनमें से कुछ धमाके अमेरिकी कॉन्सुलेट के बिल्कुल पास हुए. हमले के तुरंत बाद आसमान में 10 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान मंडराते दिखे. ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि यदि बातचीत विफल हुई तो अमेरिका अपने पुराने सख्त रुख पर लौट आएगा. इस बीच 4 अगस्त को रोम में इजराइल-लेबनान वार्ता भी होनी है. मिडिल ईस्ट के इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात अभी भी बने हुए हैं. एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए ईरान के साथ बातचीत चल रही है और अच्छे नतीजों की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने उत्तरी इराक के एरबिल, सोरान और खालिफान इलाकों में बड़े ड्रोन हमले कर दिए हैं.
एरबिल में 7 जोरदार धमाके सुने गए, जिनमें से कुछ धमाके अमेरिकी कॉन्सुलेट के बिल्कुल पास हुए. हमले के तुरंत बाद आसमान में 10 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान मंडराते दिखे. ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि यदि बातचीत विफल हुई तो अमेरिका अपने पुराने सख्त रुख पर लौट आएगा. इस बीच 4 अगस्त को रोम में इजराइल-लेबनान वार्ता भी होनी है. मिडिल ईस्ट के इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.