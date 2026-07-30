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जॉर्डन हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर जोरदार पलटवार; ट्रम्प बोले- 'अब हमारी बारी'! - QESHM ISLAND

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US AIRSTRIKE ON IRAN TODAY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 2:55 PM IST

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जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले की कोशिश के बाद अमेरिका ने ईरान पर जोरदार पलटवार किया है. गुरुवार सुबह अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान में IRGC के कई सैन्य, ड्रोन और मिसाइल ठिकानों पर भीषण एयरस्ट्राइक की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि "ईरान ने मिसाइलें दागीं थीं, जिन्हें हमने मार गिराया और अब हमारी बारी है.

इस बीच, ईरान के केश्म द्वीप पर हुए हमले में एक इमारत ढह गई है, जहां फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. दूसरी तरफ, अमेरिका-ईरान के बीच भड़कते इस तनाव के बावजूद कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले की कोशिश के बाद अमेरिका ने ईरान पर जोरदार पलटवार किया है. गुरुवार सुबह अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान में IRGC के कई सैन्य, ड्रोन और मिसाइल ठिकानों पर भीषण एयरस्ट्राइक की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि "ईरान ने मिसाइलें दागीं थीं, जिन्हें हमने मार गिराया और अब हमारी बारी है.

इस बीच, ईरान के केश्म द्वीप पर हुए हमले में एक इमारत ढह गई है, जहां फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. दूसरी तरफ, अमेरिका-ईरान के बीच भड़कते इस तनाव के बावजूद कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

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