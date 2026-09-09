अमेरिका ने तबाह किए ईरान के 5 तेल टैंकर, बौखलाए ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने पर दागी 20 बैलिस्टिक मिसाइलें

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ओमान की खाड़ी और खार्ग द्वीप के पास ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के शैडो नेटवर्क से जुड़े 5 तेल टैंकरों पर जोरदार हमला किया. अमेरिका की इस कार्रवाई से बौखलाए ईरान ने कुछ ही घंटों बाद जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं. हालांकि, जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 18 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया.

CENTCOM के अनुसार, यह अमेरिकी कार्रवाई ईरान द्वारा अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में थी. उधर, ईरान ने भी होर्मुज स्ट्रेट में 2 अमेरिकी जहाजों समेत 10 जहाजों पर हमले का दावा कर तनाव को और बढ़ा दिया .