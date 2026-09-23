UN में ट्रंप की ईरान को दो टूक- 'डील करो या तबाही के लिए तैयार रहो'; कतर की मध्यस्थता में हुई बातचीत
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Published : September 23, 2026 at 3:20 PM IST
संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में अमेरिका और ईरान के बीच कतर की मध्यस्थता में करीब 3 घंटे तक अहम बातचीत हुई. इस अप्रत्यक्ष वार्ता में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल हुए. एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है. ट्रंप ने कहा है कि ईरान या तो अमेरिका के साथ डील करे या फिर गंभीर सैन्य कार्रवाई और तबाही के लिए तैयार रहे.
वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका सैन्य और आर्थिक दबाव कम करता है, तो वह 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य खोल सकता है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में अमेरिका और ईरान के बीच कतर की मध्यस्थता में करीब 3 घंटे तक अहम बातचीत हुई. इस अप्रत्यक्ष वार्ता में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल हुए. एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है. ट्रंप ने कहा है कि ईरान या तो अमेरिका के साथ डील करे या फिर गंभीर सैन्य कार्रवाई और तबाही के लिए तैयार रहे.
वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका सैन्य और आर्थिक दबाव कम करता है, तो वह 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य खोल सकता है.