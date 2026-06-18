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अमेरिका-ईरान ने 14-पॉइंट MoU पर किए हस्ताक्षर, युद्ध खत्म करने और होर्मुज को खोलने का रास्ता साफ - US IRAN MOU SIGNED

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अमेरिका-ईरान ने 14-पॉइंट MoU पर किए हस्ताक्षर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 9:17 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने 14-सूत्रीय समझौते पर वर्चुअली हस्ताक्षर कर दिए हैं. ये हस्ताक्षर जी7 सम्मेलन के बाद, फ्रांस के वर्साय महल में ट्रंप की यात्रा के दौरान हुए. इसके साथ ही ये समझौता लागू हो गया है. वहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी तेहरान में समझौते पर हस्ताक्षर किया.

इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आखिरी समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन का प्रोसेस शुरू करना है.

अमेरिका ने इसे होर्मुज को खोलने, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को नष्ट करने और ईरानी कम्प्लायंस से जुड़ी फेज़्ड इकोनॉमिक रिलीफ के लिए फ्रेमवर्क बनाने का मैकेनिज्म बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने 14-सूत्रीय समझौते पर वर्चुअली हस्ताक्षर कर दिए हैं. ये हस्ताक्षर जी7 सम्मेलन के बाद, फ्रांस के वर्साय महल में ट्रंप की यात्रा के दौरान हुए. इसके साथ ही ये समझौता लागू हो गया है. वहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी तेहरान में समझौते पर हस्ताक्षर किया.

इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आखिरी समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन का प्रोसेस शुरू करना है.

अमेरिका ने इसे होर्मुज को खोलने, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को नष्ट करने और ईरानी कम्प्लायंस से जुड़ी फेज़्ड इकोनॉमिक रिलीफ के लिए फ्रेमवर्क बनाने का मैकेनिज्म बताया.

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US IRAN 14 POINT MOU
अमेरिका ईरान समझौता
होर्मुज खुलने का रास्ता साफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
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