अमेरिका-ईरान शांति समझौता: युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम - US IRAN DEAL
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Published : June 15, 2026 at 8:49 PM IST
अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शांति समझौता सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों ने संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे. समझौते के तहत वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जाएगा और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा. इसके अलावा दोनों देश 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम के भविष्य को लेकर वार्ता करेंगे. इस समझौते को पश्चिम एशिया में स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम माना जा रहा है.
अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शांति समझौता सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों ने संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे. समझौते के तहत वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जाएगा और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा. इसके अलावा दोनों देश 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम के भविष्य को लेकर वार्ता करेंगे. इस समझौते को पश्चिम एशिया में स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम माना जा रहा है.