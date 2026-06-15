ETV Bharat / Videos

अमेरिका-ईरान शांति समझौता: युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम - US IRAN DEAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
US IRAN PEACE AGREEMENT 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 8:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शांति समझौता सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों ने संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे. समझौते के तहत वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जाएगा और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा. इसके अलावा दोनों देश 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम के भविष्य को लेकर वार्ता करेंगे. इस समझौते को पश्चिम एशिया में स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम माना जा रहा है.

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शांति समझौता सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों ने संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे. समझौते के तहत वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जाएगा और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा. इसके अलावा दोनों देश 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम के भविष्य को लेकर वार्ता करेंगे. इस समझौते को पश्चिम एशिया में स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम माना जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PEACE AGREEMENT
DONALD TRUMP
HORMUZ STRAIT
IRAN NUCLEAR TALKS
US IRAN DEAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

GREEN GOA CLEAN GOA CAMPAIGN 2026

10 लाख पौधे, 90 दिन: हरित गोवा के लिए सरकार का मेगा मिशन

June 15, 2026 at 8:49 PM IST
FIR और स्वतंत्र जांच का निर्देश देने की मांग

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: FIR और स्वतंत्र जांच का निर्देश देने की मांग

June 15, 2026 at 8:02 PM IST
INDIAN ARMY UNIFORM POLICY 2026 CHANGES

भारतीय सेना की वर्दी में बड़ा बदलाव, खत्म होंगी औपनिवेशिक दौर की कई परंपराएं

June 15, 2026 at 7:47 PM IST
Polymer Currency Notes Collection Bikaner

पॉलीमर नोटों पर बढ़ी चर्चा, बीकानेर के संग्रहकर्ता ने दिखाया दुनिया भर का दुर्लभ कलेक्शन

June 15, 2026 at 7:08 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.