होर्मुज स्ट्रेट में US-ईरान आमने-सामने: ट्रंप बोले- फायरिंग के बीच निकले अमेरिकी डिस्ट्रॉयर - DONALD TRUMP
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 8, 2026 at 3:40 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि सीजफायर समझौते के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच फायरिंग हुई. ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के तीन डिस्ट्रॉयर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट पार करने में सफल रहे, हालांकि रास्ते में ईरानी बलों ने उन पर हमला किया. दूसरी ओर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचा. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी मिसाइल व ड्रोन मार गिराए गए. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने की बात कही है. इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि सीजफायर समझौते के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच फायरिंग हुई. ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के तीन डिस्ट्रॉयर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट पार करने में सफल रहे, हालांकि रास्ते में ईरानी बलों ने उन पर हमला किया. दूसरी ओर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचा. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी मिसाइल व ड्रोन मार गिराए गए. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने की बात कही है. इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है.