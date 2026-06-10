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होर्मुज में बढ़ा तनाव, अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर किया हमला; ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी - USA • IRAN

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Hormuz Strait airstrike and drone attacks (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 4:10 PM IST

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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी सेना के अनुसार, वायुसेना और नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया. इसके जवाब में ईरान ने बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े पर ड्रोन हमले का दावा किया, जबकि जॉर्डन समेत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमलों की बात भी कही. हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया है. इससे पहले अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर दुर्घटना को लेकर भी दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप हुए थे. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि फिलहाल अभियान पूरा हो चुका है, लेकिन किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए सेना पूरी तरह तैयार है.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी सेना के अनुसार, वायुसेना और नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया. इसके जवाब में ईरान ने बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े पर ड्रोन हमले का दावा किया, जबकि जॉर्डन समेत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमलों की बात भी कही. हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया है. इससे पहले अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर दुर्घटना को लेकर भी दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप हुए थे. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि फिलहाल अभियान पूरा हो चुका है, लेकिन किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए सेना पूरी तरह तैयार है.

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