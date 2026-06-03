अमेरिका-ईरान में फिर बढ़ा तनाव, मिसाइल-ड्रोन हमलों से हिला खाड़ी क्षेत्र…युद्धविराम पर संकट - US IRAN CONFLICT
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Published : June 3, 2026 at 7:32 PM IST
अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद एक बार फिर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहे एक तेल टैंकर और बाद में होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया. इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. हालांकि अमेरिका का दावा है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया. इस टकराव ने युद्धविराम और परमाणु वार्ता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ईरान ने अमेरिका पर भरोसा न करने की बात दोहराई है, जबकि कुवैत ने अपने ऊपर हुए हमलों की निंदा की है. खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद एक बार फिर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहे एक तेल टैंकर और बाद में होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया. इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. हालांकि अमेरिका का दावा है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया. इस टकराव ने युद्धविराम और परमाणु वार्ता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ईरान ने अमेरिका पर भरोसा न करने की बात दोहराई है, जबकि कुवैत ने अपने ऊपर हुए हमलों की निंदा की है. खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं.