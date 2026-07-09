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60 सेकंड में विश्लेषण: क्या अमेरिका-ईरान संघर्षविराम टूटने की कगार पर? हमलों के बाद फिर बढ़ा युद्ध का खतरा - MIDDLE EAST

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 5:43 PM IST

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अमेरिका और ईरान के बीच हुआ संघर्षविराम एक बार फिर गंभीर दबाव में दिखाई दे रहा है. अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का आरोप लगाते हुए ईरान पर नए हवाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया. इस घटनाक्रम से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि संघर्षविराम अब “खत्म” हो चुका है, हालांकि उन्होंने लंबे युद्ध की संभावना से इनकार किया. दूसरी ओर कतर, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये जैसे देश कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि तनाव बातचीत से कम होगा या बड़ा सैन्य संघर्ष बनेगा.

अमेरिका और ईरान के बीच हुआ संघर्षविराम एक बार फिर गंभीर दबाव में दिखाई दे रहा है. अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का आरोप लगाते हुए ईरान पर नए हवाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया. इस घटनाक्रम से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि संघर्षविराम अब “खत्म” हो चुका है, हालांकि उन्होंने लंबे युद्ध की संभावना से इनकार किया. दूसरी ओर कतर, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये जैसे देश कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि तनाव बातचीत से कम होगा या बड़ा सैन्य संघर्ष बनेगा.

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