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USINDOPACOM फिर बना USPACOM: अमेरिका ने सैन्य कमांड के नाम से हटाया ‘इंडो’, क्या है इसका मतलब? - USPACOM

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US Indo Pacific Command Renamed To Pacific Command (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 8:11 PM IST

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अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड (USINDOPACOM) का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड (USPACOM) कर दिया है. 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते रणनीतिक महत्व को देखते हुए कमांड के नाम में ‘इंडो’ शब्द जोड़ा था. पेंटागन का कहना है कि यह बदलाव केवल ऐतिहासिक पहचान और विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया है तथा कमांड की जिम्मेदारियों या रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ‘इंडो’ शब्द हटने से यह संदेश जा सकता है कि अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र और भारत को पहले जितनी प्राथमिकता नहीं देना चाहता. यह कमांड एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है.

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड (USINDOPACOM) का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड (USPACOM) कर दिया है. 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते रणनीतिक महत्व को देखते हुए कमांड के नाम में ‘इंडो’ शब्द जोड़ा था. पेंटागन का कहना है कि यह बदलाव केवल ऐतिहासिक पहचान और विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया है तथा कमांड की जिम्मेदारियों या रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ‘इंडो’ शब्द हटने से यह संदेश जा सकता है कि अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र और भारत को पहले जितनी प्राथमिकता नहीं देना चाहता. यह कमांड एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है.

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