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अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर लगाया नया टैक्स; जानें भारत को 10% टैरिफ श्रेणी में कैसे मिली राहत! - US TARIFF POLICY GLOBAL TRADE

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US imposes 10 percent tariff on India (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 4:40 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए भारत समेत दुनिया के 60 देशों पर नया आयात शुल्क (Tariff) लगा दिया है. अमेरिका ने जबरन मजदूरी से बने सामानों पर प्रभावी रोक न लगा पाने का आरोप लगाते हुए 'ट्रेड एक्ट 1974' के सेक्शन 301 के तहत यह सख्त कार्रवाई की है.

हालांकि, भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसे 12.5% की बजाय 10% वाली कम टैरिफ श्रेणी में रखा गया है. श्रम मानकों पर अमेरिका और भारत के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के बाद यह रियायत मिली है. इस श्रेणी में भारत के साथ ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको और बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं. अमेरिका के इस फैसले का भारतीय व्यापार और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरी रिपोर्ट देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए भारत समेत दुनिया के 60 देशों पर नया आयात शुल्क (Tariff) लगा दिया है. अमेरिका ने जबरन मजदूरी से बने सामानों पर प्रभावी रोक न लगा पाने का आरोप लगाते हुए 'ट्रेड एक्ट 1974' के सेक्शन 301 के तहत यह सख्त कार्रवाई की है.

हालांकि, भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसे 12.5% की बजाय 10% वाली कम टैरिफ श्रेणी में रखा गया है. श्रम मानकों पर अमेरिका और भारत के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के बाद यह रियायत मिली है. इस श्रेणी में भारत के साथ ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको और बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं. अमेरिका के इस फैसले का भारतीय व्यापार और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरी रिपोर्ट देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

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