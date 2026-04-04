ईरान में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया है. अभी तक ये साफ है कि चालक दल का कम से कम एक सदस्य जिंदा है. अमेरिकी और इजराइली अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान के चालक दल के एक सदस्य का पता लगाकर उसे बचा लिया गया है. माना जा रहा है कि ये विमान एफ-15ई नाम का दो सीट वाला लड़ाकू विमान था। चालक दल का दूसरा सदस्य फिलहाल लापता है. खोज और बचाव अभियान जारी है.

इससे पहले, ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि उसने दक्षिण-पश्चिमी ईरान के ऊपर विमान को मार गिराया है.कहा गया कि चालक दल के दोनों सदस्य विमान से बाहर निकल गए थे.

ये इस संघर्ष में पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी विमान ईरानी सीमा के अंदर हादसे का शिकार हुआ है. ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में पहाड़ी इलाके में ड्रोन, विमान और हेलीकॉप्टर की गतिविधियां दिख रही हैं, जो लड़ाकू विमान की खोज और बचाव अभियान की तस्दीक करती हैं. ईरानी अधिकारी भी तलाशी अभियान में जुटे हैं। उन्होंने आम लोगों से लापता पायलट का पता लगाने में मदद करने की अपील की है.