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अंतरिक्ष में अमेरिका ने तैनात किए हथियार, पहली बार की पुष्टि, रूस-चीन की बढ़ती स्पेस ताकत के बीच क्या है वजह?

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अंतरिक्ष में अमेरिका ने तैनात किए हथियार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 6:08 PM IST

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अंतरिक्ष अब सिर्फ सैटेलाइट और विज्ञान का नहीं, बल्कि सैन्य ताकत दिखाने का नया मैदान बन गया है. अमेरिका (USA) ने पहली बार आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसने पृथ्वी की कक्षा में एक्टिव वेपन सिस्टम तैनात किए हैं. अमेरिकी एयर फोर्स सेक्रेटरी ट्रॉय मींक के इस बड़े खुलासे के बाद रूस और चीन  की टेंशन बढ़ गई है.

माना जा रहा है कि यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पेस फोर्स के विजन का हिस्सा है, जिसके सिर्फ स्पेस-बेस्ड प्रोजेक्ट पर अगले 20 सालों में 542 अरब डॉलर का खर्च आ सकता है. अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया? क्या रूस सच में अंतरिक्ष में परमाणु हथियार भेज रहा है? अंतरिक्ष में शुरू हुई हथियारों की इस होड़ और कूटनीति की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

अंतरिक्ष अब सिर्फ सैटेलाइट और विज्ञान का नहीं, बल्कि सैन्य ताकत दिखाने का नया मैदान बन गया है. अमेरिका (USA) ने पहली बार आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसने पृथ्वी की कक्षा में एक्टिव वेपन सिस्टम तैनात किए हैं. अमेरिकी एयर फोर्स सेक्रेटरी ट्रॉय मींक के इस बड़े खुलासे के बाद रूस और चीन  की टेंशन बढ़ गई है.

माना जा रहा है कि यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पेस फोर्स के विजन का हिस्सा है, जिसके सिर्फ स्पेस-बेस्ड प्रोजेक्ट पर अगले 20 सालों में 542 अरब डॉलर का खर्च आ सकता है. अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया? क्या रूस सच में अंतरिक्ष में परमाणु हथियार भेज रहा है? अंतरिक्ष में शुरू हुई हथियारों की इस होड़ और कूटनीति की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

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