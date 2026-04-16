बातचीत की कोशिशों के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को धमकी दी. उन्होंने कहा कि हमले पहले से ज्यादा जोर से हमले करेंगे. हम पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ फिर से तैयार हो रहे; हम आपके महत्वपूर्ण 'दोहरे इस्तेमाल वाले' बुनियादी ढांचे, बिजली उत्पादन और ऊर्जा पर निशाना साधे हुए हैं.वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी तब तक जारी रखेगा जब तक जरूरी होगा. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर आर्थिक दबाव और तेज करने की बात कही. उन्होंने कहा अमेरिका, ईरान पर आर्थिक दबाव को और तेज करेंगे, यह कदम हवाई हमलों जैसे प्रभाव वाला आर्थिक दबाव होगा, ईरान से तेल लेने वाली कंपनियों और देशों को ये बता दिया है कि अगर आपके बैंकों में ईरानी पैसा जमा है, तो हम अब द्वितीयक प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, जो एक बहुत ही कठोर कदम है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिका से सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि इजराइल और अमेरिका के लक्ष्य एक जैसे हैं.