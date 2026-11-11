अमेरिका: रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर महाभियोग की कोशिश फिलहाल नाकाम, डोनाल्ड ट्रंप को मिली बड़ी राहत

अमेरिका में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 211 के मुकाबले 204 वोटों से इस प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का फैसला हुआ, जिससे सदन में सीधी बहस का रास्ता बंद हो गया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राजनीतिक राहत मिली है। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने हेगसेथ पर ईरान, यमन और वेनेजुएला से जुड़े सैन्य अभियानों में वॉर पावर्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि, रिपब्लिकन नेतृत्व के हस्तक्षेप से यह प्रयास फिलहाल रुक गया है, लेकिन जनवरी में नई कांग्रेस के गठन के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने पर इस प्रक्रिया के दोबारा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।