अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत अमेरिका ने डुबो दिया है. अमेरिका रक्षा मंत्री ने उस युद्धपोत का नाम नहीं बताया. हालाँकि श्रीलंका के नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि ईरानी नौसेना का मौदगे श्रेणी का पोत आईरिस डेना हिंद महासागर में डूब गया, जिसमें 180 चालक दल के लोग सवार थे.जिसमें 32 गंभीर रुप से घायलों को नाविकों ने बचा लिया है. ये पोत हाल ही में भारत के अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और विशाखापत्तनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय मिलान अभ्यास में भाग ले चुका था. इधर ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं. यूएई और कतर ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने की बात कही है. संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसकी हवाई सुरक्षा ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका और 129 में से 121 ड्रोन को गिरा दिया गया है. जबकि 8 ड्रोन कतर की धरती पर गिरे है. कतर की सेना ने कहा कि बुधवार सुबह ईरान की ओर से 10 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया.