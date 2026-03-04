ETV Bharat / Videos

अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा, हिंद महासागर में ईरान का युद्धपोत डुबोया - IRANIAN WARSHIP SUNK

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 4, 2026 at 11:07 PM IST

1 Min Read
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत अमेरिका ने डुबो दिया है. अमेरिका रक्षा मंत्री ने उस युद्धपोत का नाम नहीं बताया. हालाँकि श्रीलंका के नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि ईरानी नौसेना का मौदगे श्रेणी का पोत आईरिस डेना हिंद महासागर में डूब गया, जिसमें 180 चालक दल के लोग सवार थे.जिसमें 32 गंभीर रुप से घायलों को नाविकों ने बचा लिया है. ये पोत हाल ही में भारत के अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और विशाखापत्तनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय मिलान अभ्यास में भाग ले चुका था. इधर ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं. यूएई और कतर ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने की बात कही है. संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि  उसकी हवाई सुरक्षा ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका और 129 में से 121 ड्रोन को गिरा दिया गया है. जबकि 8 ड्रोन कतर की धरती पर गिरे है. कतर की सेना ने कहा कि बुधवार सुबह ईरान की ओर से 10 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया.  

संपादक की पसंद

