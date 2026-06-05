ETV Bharat / Videos

ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पास, अमेरिकी संसद ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर लगाई रोक - DONALD TRUMP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
US CONGRESS LIMITS DONALD TRUMP WAR POWERS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 12:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 215-208 मतों से एक युद्ध शक्तियों (War Powers) संबंधी प्रस्ताव पारित कर ट्रंप की सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता को सीमित करने का प्रयास किया है. इस प्रस्ताव को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया. प्रस्ताव का उद्देश्य ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य अभियान से पहले कांग्रेस की भूमिका सुनिश्चित करना है. स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है. यह घटनाक्रम अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के बीच बढ़ते टकराव और संवैधानिक शक्तियों की बहस को उजागर करता है.

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 215-208 मतों से एक युद्ध शक्तियों (War Powers) संबंधी प्रस्ताव पारित कर ट्रंप की सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता को सीमित करने का प्रयास किया है. इस प्रस्ताव को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया. प्रस्ताव का उद्देश्य ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य अभियान से पहले कांग्रेस की भूमिका सुनिश्चित करना है. स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है. यह घटनाक्रम अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के बीच बढ़ते टकराव और संवैधानिक शक्तियों की बहस को उजागर करता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN WAR • US CONGRESS
WAR POWERS RESOLUTION
REPUBLICANS • DEMOCRATS
US HOUSE • MILITARY ACTION
DONALD TRUMP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

PM मोदी ने किसानों का हौसला बढ़ाया

आखिर क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं भारत के आम? PM मोदी ने किसानों का हौसला बढ़ाया

June 5, 2026 at 3:03 PM IST
शुभेंदु अब पूर्वी मेदिनीपुर में लगाएंगे प्रोजेक्ट

ममता की ताजपुर डीप सी बंदरगाह परियोजना रद्द, शुभेंदु अब पूर्वी मेदिनीपुर में लगाएंगे प्रोजेक्ट

June 5, 2026 at 3:02 PM IST
Vladimir Putin praises Narendra Modi

पुतिन ने PM मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- भारत पर दबाव बनाना बेकार, देशहित में फैसले लेते हैं मोदी

June 5, 2026 at 2:05 PM IST
Ethanol powered vehicles in India

विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ी सौगात, हीरो और मारुति ने लॉन्च किए फ्लेक्स-फ्यूल वाहन

June 5, 2026 at 1:56 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.