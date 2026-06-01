मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने हिज्बुल्लाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दावा किया कि इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की कोशिशों को हिज्बुल्लाह रोक रहा है और वह ईरान के निर्देशों पर काम कर रहा है. अमेरिका के अनुसार, प्रस्ताव था कि यदि हिज्बुल्लाह इजराइल पर हमले बंद करे तो इजराइल भी सैन्य कार्रवाई कम करेगा, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी. अमेरिकी अधिकारियों ने लेबनान की राजनीतिक प्रतिक्रिया को भी निराशाजनक बताया. वाशिंगटन का कहना है कि इजराइल अपने नागरिकों पर हो रहे हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकता. इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है तथा आशंका जताई जा रही है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है.