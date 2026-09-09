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ट्रंप ने कनाडा पर छेड़ा बड़ा 'टैरिफ वार', डेयरी-शराब से लेकर मोटरबोट तक निशाने पर; जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

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US CANADA TRADE WAR EXPLAINED (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 4:32 PM IST

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अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव अब बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है. ट्रंप प्रशासन ने कनाडा के खिलाफ नए और कड़े व्यापारिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है, जिसके तहत डेयरी उत्पाद, शराब, और मोटरबोट जैसी कई चीजें अमेरिकी निशाने पर आ गई हैं. अमेरिका ने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 का इस्तेमाल कर यह कड़ा कदम उठाया है.

इतना ही नहीं, अमेरिका करीब 50 अरब डॉलर की सरकारी खरीद से भी कनाडाई सामान को हटाने की बड़ी तैयारी कर रहा है. वहीं, ट्रम्प के इस नए बैन के जवाब में कनाडा ने भी कई अमेरिकी सामानों पर 50% तक का भारी-भरकम जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है.

अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव अब बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है. ट्रंप प्रशासन ने कनाडा के खिलाफ नए और कड़े व्यापारिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है, जिसके तहत डेयरी उत्पाद, शराब, और मोटरबोट जैसी कई चीजें अमेरिकी निशाने पर आ गई हैं. अमेरिका ने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 का इस्तेमाल कर यह कड़ा कदम उठाया है.

इतना ही नहीं, अमेरिका करीब 50 अरब डॉलर की सरकारी खरीद से भी कनाडाई सामान को हटाने की बड़ी तैयारी कर रहा है. वहीं, ट्रम्प के इस नए बैन के जवाब में कनाडा ने भी कई अमेरिकी सामानों पर 50% तक का भारी-भरकम जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है.

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