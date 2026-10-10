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रूस से डीजल खरीदेगा अमेरिका! ट्रंप ने पुतिन को कहा शुक्रिया, जेलेंस्की ने जताई कड़ी नाराजगी

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US BUYING DIESEL FROM RUSSIA TRUMP (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2026 at 4:11 PM IST

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अमेरिका और रूस के बीच डीजल सप्लाई को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली डील सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस अमेरिका को लाखों टन डीजल की सप्लाई करेगा, जिससे वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का धन्यवाद किया है और शुरुआती दौर में 3 लाख टन डीजल सप्लाई की बात कही है।

दूसरी ओर, इस संभावित ऊर्जा समझौते पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने गहरी नाराजगी और चिंता जताई है। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस शांति समझौते के रूस को ऐसी राहत देना युद्ध को बढ़ावा दे सकता है।

अमेरिका और रूस के बीच डीजल सप्लाई को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली डील सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस अमेरिका को लाखों टन डीजल की सप्लाई करेगा, जिससे वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का धन्यवाद किया है और शुरुआती दौर में 3 लाख टन डीजल सप्लाई की बात कही है।

दूसरी ओर, इस संभावित ऊर्जा समझौते पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने गहरी नाराजगी और चिंता जताई है। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस शांति समझौते के रूस को ऐसी राहत देना युद्ध को बढ़ावा दे सकता है।

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