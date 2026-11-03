अमेरिका का ईरान पर हमला, केशम द्वीप पर बरसाई मिसाइलें, तोड़ा सीजफायर

एक तरफ अमेरिका में आज मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ उसने ईरान पर बमबारी कर दी है. जानकारी के मुताबिक, उसने ईरान के दक्षिण में स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य के पास केशम द्वीप और बंदर लेंगेह में कई धमाकों किए.

ईरान के सरकारी टेलीविजन ने खबर दी है कि केशम द्वीप पर विस्फोटों की कई आवाजें सुनी गईं. धमाकों की वजहों के बारे में कोई तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है और न ही किसी के हताहत होने की कोई खबर है.

अमेरिका ने ये हमला उस वक्त किया है, जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एयरोस्पेस फोर्स ने दावा किया कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिका के तीन ड्रोन मार गिराए हैं. इन ड्रोनों में 55वां MQ-9 मिलिट्री ड्रोन भी शामिल है. IRGC ने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करके केशम द्वीप के दक्षिण में उसने अमेरिका के दो MQM-170 टोही ड्रोन को नीचे गिरा दिया गया. इसके साथ ही, इस तरह के पकड़े गए ड्रोनों की कुल संख्या चार हो गई है. वाशिंगटन और तेहरान के बीच लगातार हो रही राजनयिक बातचीत के बीच ये रिपोर्टें सामने आईं कि दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए समाधान निकलने की संभावना का संकेत दिया है. ऐसे संकतों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आई.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी बातचीत को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि प्रशासन का मानना ​​है कि कुछ प्रगति हुई है. हालाँकि, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान कूटनीति और सैन्य टकराव, दोनों के लिए तैयार है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई नई सैन्य कार्रवाई होती है, तो उसका और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा.