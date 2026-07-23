अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ईरान पर किए भीषण हमले; लाल सागर में हूतियों ने सऊदी तेल टैंकरों को बनाया निशाना! - SAUDI OIL TANKERS
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Published : July 23, 2026 at 12:20 PM IST
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ईरान के खुजेस्तान, बुशेहर, होर्मोजगान और इलाम प्रांतों के सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल और हवाई हमले किए हैं. इन हमलों में ईरान की दो रेस्क्यू बोट्स तबाह हो गई हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि 'ईरान बुरी तरह पिट रहा है.
वहीं दूसरी तरफ, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों (एन्सेलिया और लैला) पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है. हूतियों की इस कार्रवाई से बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट में भारी तनाव पैदा हो गया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति (Global Oil Supply) पर भी गंभीर संकट गहराने की आशंका है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस पूरी खबर और ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक देखें.
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ईरान के खुजेस्तान, बुशेहर, होर्मोजगान और इलाम प्रांतों के सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल और हवाई हमले किए हैं. इन हमलों में ईरान की दो रेस्क्यू बोट्स तबाह हो गई हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि 'ईरान बुरी तरह पिट रहा है.
वहीं दूसरी तरफ, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों (एन्सेलिया और लैला) पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है. हूतियों की इस कार्रवाई से बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट में भारी तनाव पैदा हो गया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति (Global Oil Supply) पर भी गंभीर संकट गहराने की आशंका है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस पूरी खबर और ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक देखें.