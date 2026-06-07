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अमेरिकी सेना ने ईरान के हमलावर ड्रोनों को मार गिराया, तनाव के बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री तेहरान पहुंचे - US ARMY SHOOTS DRONES

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अमेरिकी सेना ने ईरान के हमलावर ड्रोनों को मार गिराया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 8:44 PM IST

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अमेरिकी सेना ने रविवार सुबह ईरान के दो ड्रोनों को मारकर गिरा दिया. यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि नष्ट किए गए ड्रोन अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बने थे. इन हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है. इस बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं. यूएस सेंट्रल कमांड के शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के दो ऐसे अटैक ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया जो होर्मुज में कमर्शियल शिपिंग लेन के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रहे थे. इस सैन्य टकराव से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है. ईरान द्वारा मिसाइलों और मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) से उस अहम समुद्री रास्ते और कुवैत व बहरीन जैसे खाड़ी देशों को निशाना बनाने के ठीक एक दिन बाद ही इस घटना ने मौजूदा युद्धविराम व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है. यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी दी कि आज पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना ने ईरान के दो 'वन-वे अटैक ड्रोन' को मार गिराया. इनसे होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरा था. अमेरिकी सेना ईरानी आक्रामकता का मुकाबला करने और बचाव जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है.' मिलिट्री कमांड ने कहा, 'अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता के खिलाफ बचाव जारी रखने के लिए तैयार स्थिति में हैं.'

अमेरिकी सेना ने रविवार सुबह ईरान के दो ड्रोनों को मारकर गिरा दिया. यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि नष्ट किए गए ड्रोन अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बने थे. इन हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है. इस बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं. यूएस सेंट्रल कमांड के शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के दो ऐसे अटैक ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया जो होर्मुज में कमर्शियल शिपिंग लेन के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रहे थे. इस सैन्य टकराव से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है. ईरान द्वारा मिसाइलों और मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) से उस अहम समुद्री रास्ते और कुवैत व बहरीन जैसे खाड़ी देशों को निशाना बनाने के ठीक एक दिन बाद ही इस घटना ने मौजूदा युद्धविराम व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है. यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी दी कि आज पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना ने ईरान के दो 'वन-वे अटैक ड्रोन' को मार गिराया. इनसे होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरा था. अमेरिकी सेना ईरानी आक्रामकता का मुकाबला करने और बचाव जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है.' मिलिट्री कमांड ने कहा, 'अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता के खिलाफ बचाव जारी रखने के लिए तैयार स्थिति में हैं.'

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