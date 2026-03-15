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ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 16वें दिन भी जारी, ईरान ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर किया हमला - 16TH DAY OF ATTACK

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हमले का 16वां दिन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 11:15 PM IST

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ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 16वें दिन भी जारी रहे. अमेरिका और इजराइल चुन-चुन कर ईरानी ठिकानों को निशाना बना रहा है तो ईरान भी अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को टारगेट कर रहा है. ईरान अब धमकी पर उतर आया है. उसने मिडिल ईस्ट के सबसे व्यस्त बंदरगाहों और UAE के दो अन्य बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी दी है.  

ईरान की धमकी उसके खार्ग द्वीप पर हुए अमेरिकी हमले के बाद आई है. खार्ग में ईरान के तेल निर्यात को संभालने वाला मुख्य टर्मिनल है. हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तेल नेटवर्क के लिए अहम एक द्वीप पर सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही में दखल देना जारी रखता है, तो ईरान का तेल उसका अगला निशाना हो सकता है.

खार्ग में हुए हमले के बाद इसके बाद ईरान ने इराक के बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला किया. हमले के बाद धमाकों की आवाज़ सुनाई दी और अमेरिकी दूतावास के ऊपर काले धुएं का गुबार छा गया.  

इसी बीच, इजराइल ने कहा कि उसकी वायु सेना ने पिछले 24 घंटों में 200 से अधिक ठिकानों पर हमले किए, जिनमें मिसाइल लॉन्चर, डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी डिपो शामिल हैं. उधर, इजराइल का लेबनान भी पर हमला जारी है. हिजबुल्ला को निशाना बनाकर किए गए हमले में 800 से ज़्यादा लोग मारे गए.. जबकि 8,50,000 लोग बेघर हो गए. जवाब में ईरान ने कुछ ही मिनटों के अंतराल में इजराइल पर 1400 से ज्यादा मिसाइलें दागीं.  

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 16वें दिन भी जारी रहे. अमेरिका और इजराइल चुन-चुन कर ईरानी ठिकानों को निशाना बना रहा है तो ईरान भी अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को टारगेट कर रहा है. ईरान अब धमकी पर उतर आया है. उसने मिडिल ईस्ट के सबसे व्यस्त बंदरगाहों और UAE के दो अन्य बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी दी है.  

ईरान की धमकी उसके खार्ग द्वीप पर हुए अमेरिकी हमले के बाद आई है. खार्ग में ईरान के तेल निर्यात को संभालने वाला मुख्य टर्मिनल है. हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तेल नेटवर्क के लिए अहम एक द्वीप पर सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही में दखल देना जारी रखता है, तो ईरान का तेल उसका अगला निशाना हो सकता है.

खार्ग में हुए हमले के बाद इसके बाद ईरान ने इराक के बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला किया. हमले के बाद धमाकों की आवाज़ सुनाई दी और अमेरिकी दूतावास के ऊपर काले धुएं का गुबार छा गया.  

इसी बीच, इजराइल ने कहा कि उसकी वायु सेना ने पिछले 24 घंटों में 200 से अधिक ठिकानों पर हमले किए, जिनमें मिसाइल लॉन्चर, डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी डिपो शामिल हैं. उधर, इजराइल का लेबनान भी पर हमला जारी है. हिजबुल्ला को निशाना बनाकर किए गए हमले में 800 से ज़्यादा लोग मारे गए.. जबकि 8,50,000 लोग बेघर हो गए. जवाब में ईरान ने कुछ ही मिनटों के अंतराल में इजराइल पर 1400 से ज्यादा मिसाइलें दागीं.  

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